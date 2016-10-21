Почти 152 млрд тенге казахстанцы потратили на интернет за 9 месяцев

На 7,5 миллиардов тенге больше, чем в прошлом году, казахстанцы потратили на интернет. Эксперты объясняют это тем, что с каждым годом количество абонентов растёт.
За три квартала услуги по предоставлению доступа во всемирную сеть достигли 151,9 миллиарда тенге – на 5,2% больше, чем годом ранее. При этом 99,7% казахстанских абонентов предпочитают высокоскоростной широкополосный интернет, сообщает ranking.kz.
За январь-сентябрь интернет-провайдеры предоставили казахстанцам услуги на 151,9 миллирада тенге, это на 7,5 миллиарда больше, чем в 2015 году.
Наибольший рост отмечен в финансовом центре Казахстана, городе Алматы, – 55,5% от РК. Также объём услуг интернет-связи значительно подрос в Астане – на 15,8% от РК. В Актюбинской области повышение незначительное - 1,8%.
Число абонентов выросло почти на 6% и достигло 2,23 миллиона. При этом 99,7% из них имеют доступ к высокоскоростному широкополосному интернету. Для сравнения, пятью годами ранее, в сентябре 2011 года высокоскоростной интернет был доступен 91,7% абонентов, а их число составляло лишь 1,06 миллиона.
Наибольший прирост числа абонентов отмечен в Алматы (до 815,3 тысячи), Алматинской области (до 140,5 тысячи), и Астане (до 138,7 тысячи). В Актюбинской области новых абонентов прибавилось до 79,7 тысячи.
По данным ООН, Казахстан занимает 45 место в рейтинге доступа к широкополосному интернету.
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