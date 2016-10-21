Почти 152 млрд тенге казахстанцы потратили на интернет за 9 месяцев

Автор:
Почти 152 млрд тенге казахстанцы потратили на интернет за 9 месяцев

На 7,5 миллиардов тенге больше, чем в прошлом году, казахстанцы потратили на интернет. Эксперты объясняют это тем, что с каждым годом количество абонентов растёт.

За три квартала услуги по предоставлению доступа во всемирную сеть достигли 151,9 миллиарда тенге – на 5,2% больше, чем годом ранее. При этом 99,7% казахстанских абонентов предпочитают высокоскоростной широкополосный интернет, сообщает ranking.kz.

За январь-сентябрь интернет-провайдеры предоставили казахстанцам услуги на 151,9 миллирада тенге, это на 7,5 миллиарда больше, чем в 2015 году.

Наибольший рост отмечен в финансовом центре Казахстана, городе Алматы, – 55,5% от РК. Также объём услуг интернет-связи значительно подрос в Астане – на 15,8% от РК. В Актюбинской области повышение незначительное - 1,8%.

Число абонентов выросло почти на 6% и достигло 2,23 миллиона. При этом 99,7% из них имеют доступ к высокоскоростному широкополосному интернету. Для сравнения, пятью годами ранее, в сентябре 2011 года высокоскоростной интернет был доступен 91,7% абонентов, а их число составляло лишь 1,06 миллиона.

Наибольший прирост числа абонентов отмечен в Алматы (до 815,3 тысячи), Алматинской области (до 140,5 тысячи), и Астане (до 138,7 тысячи). В Актюбинской области новых абонентов прибавилось до 79,7 тысячи.

По данным ООН, Казахстан занимает 45 место в рейтинге доступа к широкополосному интернету.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
21.10.2016, 14:35
  
За продажу лекарств в интернете казахстанцам грозят реальные сроки
19.10.2016, 14:52
  
За поборы в школах учителей в РК будут увольнять
17.10.2016, 17:44
  
В Казахстане в два раза меньше стали покупать "легковушки"
13.10.2016, 14:51
  
Самый высокий и самый низкий прожиточный минимум в Казахстане
13.10.2016, 12:34
  
За 104 тысячи долларов ушли с молотка кроссовки как у главного героя из фильма "Назад в будущее"
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
За поборы в школах учителей в РК будут увольнять
В Казахстане в два раза меньше стали покупать "легковушки"
Казахстанцам предложили сдать старые автомобили 4
Зарядную станцию для электромобилей открыли в Алматы 1
Самый высокий и самый низкий прожиточный минимум в Казахстане
Доходы казахстанцев упали на 7,5% 4
Почти 400 тысяч гектаров сельхоз земель в Актюбинской области не используется 2
Нурлан Смагулов продал MEGA в Актобе и Астане
В Казахстане планируют повысить пенсии на 9% 3
Казахстан собрал рекордный урожай зерна 4