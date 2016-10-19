За поборы в школах учителей в РК будут увольнять

Это решение будет принято в соответствии с приказом правительства.
В Казахстане за поборы в образовательных учреждениях предусмотрено увольнение учителей. Об этом сообщила вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева, передает корреспондент Today.kz.
"Приказом министра утвержден запрет на сборы в школах. Он действует давно и доведен до всех отделов департаментов образования. В каждом департаменте образования мы рассматриваем случаи дисциплинарно, вплоть до увольнения учителей, допустивших поборы", - сказала Эльмира Суханбердиева.
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