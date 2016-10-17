В Казахстане в два раза меньше стали покупать "легковушки"

Наибольшим спросом у казахстанцев пользуются "Приора", "Камри" и "Нива". А самые активные покупатели - жители Алматы.

По результатам января-сентября 2016 года официальные дилеры реализовали 30 759 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 59% ниже аналогичного показателя минувшего года (74 911 единиц). Продажи в стоимостном выражении составили 569 миллионов долларов, уступив 58,7% значению соответствующего периода 2015 года, передает Sputnik со ссылкой на пресс-службу Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром".

В сентябре объем продаж сократился до отметки 3 207 автомобилей против 8 129 единиц в том же месяце 2015 года (-60%).

Отмечается, что отрицательная динамика сбыта началась со II квартала 2014 года; причиной явилась девальвация национальной валюты и снижение доступности кредитных ресурсов.

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по итогам отчетного периода возглавляет Lada: 6 086 автомобилей продано в Казахстане за девять месяцев. Сбыт дилеров Toyota составил 5 728 единиц. Тройку лидеров замыкает Renault с показателем 2 925 реализованных авто.

В десятку наиболее успешных брендов вошли также Hyundai (2 659 единиц), KIA (2 325), Volkswagen (1583), GAZ (1 467), UAZ (1 196), Nissan (1 103) и Chevrolet (644).

Самой популярной моделью остается Lada Priora: 2 237 покупателей предпочли российский бренд. Пятерку бестселлеров составили также Toyota Camry (2 232), Lada 4x4 (1 534), Renault Duster (1394) и Hyundai Accent (1261).

Также автолюбители предпочитают Volkswagen Polo (1236), Lada Granta (1164), KIA Rio (1015), Renault Sandero (1012) и Toyota Land Cruiser Prado (916).

Наибольшую активность в покупке легковых автомобилей проявили жители Алматы (9281 авто), Астаны (5333), Атырау (2234), Усть-Каменогорска (1656), Караганды (1623), Шымкента (1573), Актау (1370), Костаная (1368), Уральска (1320) и Актобе (1196).