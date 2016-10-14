Казахстанцам предложили сдать старые автомобили

В пилотной версии проекта, предложенной рабочей группой, автовладелец сдает в пункты сбора ТОО Оператора РОП транспортное средство категории М1 - легковой автомобиль, массой, не превышающей 3,5 тонн или семи посадочных мест - на дальнейшую утилизацию.

"Взамен владелец сможет получить денежную компенсацию по одной из двух комплектаций автомобиля. Полная комплектация оценивается в 150 тысяч тенге, автомобили не на ходу (обязательно наличие кузова, дверей, двигателя, коробки передач) - 48 тыс тенге", - говорится в сообщении пресс-службы.

Условия приема и порядок выплат будет определен оператором РОП. Прием отработанных транспортных средств будет осуществляться в 17 городах Казахстана.

Разработчики программы утилизации ВЭТС, считают, что данный проект позволит сократить количество неэкологичных и потенциально небезопасных транспортных средств. По предварительным оценкам ТОО "Оператор РОП", до конца 2016 года ожидается собрать порядка 10 тыс вышедших из эксплуатации транспортных средств.

Предполагается, что накопленные объемы ВЭТС в дальнейшем будут поступать на данный шредерный комплекс.