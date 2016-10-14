Зарядную станцию для электромобилей открыли в Алматы

Сегодня в Алматы представили первую и единственную в стране общественную зарядную станцию F4-51 для электромобилей.

Установка подходит для подзарядки любых электрокаров. Расположена она на парковке одного из крупных ТРЦ мегаполиса. Одновременно станция может заряжать до четырех автомобилей. Среднее время зарядки одной машины составляет около трех часов. К примеру, электрокар Tesla Model S с емкостью аккумулятора 85 Квт в час, зарядившись от станции F4-51, может проехать 450 км, передает Казинформ.

По словам Владислава Родина, генерального директора компании E-line, производящей станции, на сегодняшний день в Казахстане насчитывается около 50 электромобилей, большинство из которых находятся в городах Алматы и Астана.

«Опыт других стран показывает, что с установкой электрозаправочных станций начинается развитие в этом направлении, автовладельцы пересаживаются на электрокары, которые дают удобство, комфорт, экономию для владельца и играют важную роль для города, как экологически чистый транспорт. Надеемся, что Казахстан в ближайшее время опередит все ближайшие страны по количеству таких зарядок», - отметил Владислав Родин.

Стоит отметить, алматинская заправочная станция для электромобилей официально нанесена на карту зарядных станций мира, где также можно увидеть «домашние» зарядные станции, которые владельцы покупают в комплекте с автомобилем. Как правило, они подходят только под одну марку электромобиля, тогда как общественная электрозаправка универсальна и имеет несколько вариантов подачи напряжения.