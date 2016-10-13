Самый высокий и самый низкий прожиточный минимум в Казахстане

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Самый высокий и самый низкий прожиточный минимум в Казахстане

В среднем величина прожиточного минимума по Казахстану в сентябре составила 23 191 тенге. В Актюбинской области прожиточный минимум составил 22 169 тенге.

Специалисты аналитической службы Ranking.kz назвали регионы с самым высоким и самым низким прожиточными минимумами.

По их информации, из среднемесячных затрат значительная доля приходится на мясные и рыбные изделия, то есть 19,6 процента. Далее идут молочные продукты с долей в 16 процентов.

Отмечается, что средний казахстанец употребляет в год около 74 килограммов мяса и мясных продуктов. В абсолютном выражении самый большой объем приходится на долю молока и молочных продуктов со средним потреблением в 234 килограмма в год.

"Самый высокий уровень прожиточного минимума - 28 785 тенге - в Мангиустауской области, с индексом прироста к концу 2015 года в 117 процентов. Далее идут Астана и Алматы со средним прожиточным минимумом в 27 435 тенге и 25 858 тенге, где на Астану приходится индекс роста к итогу 2015 года на 121,4 процента", - привели такие данные аналитики. По их словам, средний уровень прожиточного минимума в Восточно-Казахстанской, Атырауской и Алматинской областях составляет 23 422 тенге.

В свою очередь, самый низкий уровень по Казахстану наблюдается в Жамбылской области, который равен 20 581 тенге. Наибольший индекс прироста - в Северо-Казахстанской области (рост на 122,3 процента).

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