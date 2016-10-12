Доходы казахстанцев упали на 7,5%

Автор:
Доходы казахстанцев упали на 7,5%

Фото forbes.kz

В сентябре 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 139 279 тенге.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в августе 2016 года составили 74 117 тенге, что на 8,8% выше, чем в августе 2015 года, реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 7,5%, сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики РК.

Численность безработных по оценке в сентябре 2016 г. составила 447,2 тыс. человек. Уровень безработицы составил 5% к рабочей силе (экономически активное население). Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец сентября 2016 года составила 74,4 тыс. человек или 0,8% к рабочей силе (экономически активное население).

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
10.10.2016, 10:17
  
​Курс тенге начал слабеть 3
07.10.2016, 10:19
  
Врачи: в Казахстане дети начинают пить с 10 лет 2
05.10.2016, 12:56
  
Убийств и изнасилований в Казахстане стало меньше 3
04.10.2016, 17:59
  
Прожиточный минимум в Казахстане снизился на 1,7%
04.10.2016, 10:18
  
В этом году будет уникальный октябрь 10
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (2):
Сортировать:
фото пользователя smersh
smersh
как же хорошо мы все таки живем и какую отличную зряплату получаем!!!
Ответить
12.10.2016, 14:56
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Не доходы упали на 7%, а расходыувеличились примерно на 30-50%!
Писать надо по честному!!!)))
Ответить
12.10.2016, 15:12
Последние новости раздела
Почти 400 тысяч гектаров сельхоз земель в Актюбинской области не используется 2
Нурлан Смагулов продал MEGA в Актобе и Астане
В Казахстане планируют повысить пенсии на 9%
Казахстан собрал рекордный урожай зерна 4
​Курс тенге начал слабеть 3
Казахстанцы смогут сдать старые авто в утиль через полгода 4
Прожиточный минимум в Казахстане снизился на 1,7%
Цены на продовольствие в Казахстане выросли на 4,9% с начала года 1
Банкноты 2006 года стали недействительными для платежей
Дороги в Казахстане оказались хуже, чем в Зимбабве 6