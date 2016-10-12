Доходы казахстанцев упали на 7,5%

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В сентябре 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 139 279 тенге.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в августе 2016 года составили 74 117 тенге, что на 8,8% выше, чем в августе 2015 года, реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 7,5%, сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики РК.

Численность безработных по оценке в сентябре 2016 г. составила 447,2 тыс. человек. Уровень безработицы составил 5% к рабочей силе (экономически активное население). Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец сентября 2016 года составила 74,4 тыс. человек или 0,8% к рабочей силе (экономически активное население).