Нурлан Смагулов продал MEGA в Актобе и Астане

Оба торговых центра теперь принадлежат ТОО ADD Invest Properties. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Astana Group, сообщает Forbes.kz.

ТОО «ADD Invest Properties» ранее называлось Karoc. Компания владеет долями в ТРЦ «Керуен» и ТОО «Boxing development Centre».

ТРЦ MEGA Aktobe, согласно данным, опубликованным на сайте Депозитария финансовой отчетности, был продан за 11,2 млрд тенге. За какую сумму был продан ТРЦ MEGA Astana, неизвестно. В компании также отказались озвучить сумму сделки.

Напомним, что в 2015 Нурлан Смагулов продал ТРЦ MEGA Shymkent. Вместе с этим ТРЦ был продан и торговый дом «Шымкент». Оба актива были оценены в 2,2 млрд тенге.

«Все средства, полученные от продажи трех объектов, стали частью нашего вклада в реализацию проекта ТРЦ MEGA Silk Way. Общий вклад компании в строительство MEGA Silk Way составляет 28%(собственные средства)», - подчеркнули в пресс-службе Astana Group.

Строительство самого крупного в Казахстане ТРЦ MEGA Silk Way началось в сентябре 2014. В марте 2016 Нурлан Смагулов на встрече с журналистами заявил, что 65% объема работ уже выполнено. При этом сумма инвестиций в строительство этого ТРЦ составляет более 71 млрд тенге, из которых 72% - заемные, 28% - собственные средства компании.

Заемные средства были получены через АО «Байтерек девелопмент»: 36 млрд тенге выданы под3% годовых, а 15 млрд тенге – под 18%. Собственные инвестиции компании в проект составляют20 млрд тенге.

По договору займа здание ТРЦ будет находиться в залоге АО «Байтерек девелопмент», пока полностью не будут возвращены заемные средства. Техническое открытие центра запланировано на 25 ноября, а торжественное открытие – на 15 декабря 2016.