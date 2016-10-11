В Казахстане планируют повысить пенсии на 9%

Общий размер пенсий с учетом всех выплат составит в среднем 60 тысяч 167 тенге.

В Мажилисе Парламента РК обсудили бюджет Министерства здравоохранения и социального развития РК на трехлетний период.

Вице-министр ведомства Биржан Нурымбетов рассказал о том, сколько денег запланировано в 2017-2019 годах и по каким направлениям, в частности, на выплаты пенсий и пособий, передает Zakon.kz.

«В 2017 году размер пенсии будет повышен на 9%, на базе этих повышений размер базовой пенсий составит 12 тысяч 802 тенге. Общий размер пенсий с учетом базовых и солидарных выплат составит в среднем 60 тысяч 167 тенге», - сказал он.

Между тем, также с января 2017 года размеры всех видов соцпособий будет повышен на 7%.

«В социально-трудовой сфере будет осуществлен ряд концептуальных модернизаций - это с 1 января 2018 г. реализация концепции соцразвития в целях приведения величины прожиточного минимума к новым условиям социально-экономического развития. Предусматривается поэтапный пересмотр методики расчета прожиточного минимума, который предполагает на первом этапе изменение структуры прожиточного минимума путем изменения соотношения по продовольственной и непродовольственной части», - пояснил Нурымбетов

«Для реализации данных изменений предусматривается дополнительные расходы на соцвыплаты, это и базовые пенсии, выплаты пособий по потере (кормильца) и так далее, которые рассчитываются на 2018 года – 63 млрд тенге, на 2019 – 88 млрд тенге», - добавил вице-министр ведомства.

В то же время, по его словам, с 1 июля 2018 г. будет изменен порядок назначения базовой пенсии в зависимости от стажа участия в пенсионной системе.

Также с января 2018 г. будет осуществлено введение нового накопительного компонента пенсионной системы.

«Будет введен дополнительный 5%-ный обязательный пенсионный взнос работодателя, с целью усиления роли работодателя в пенсионном обеспечении граждан. Объем расходов относится к сотрудникам сферы бюджета, по этому объем расходов составляет на 2018 г. 81 млрд, в 2019 г. 82,7 млрд тенге», - заключил представитель МЗСР РК.