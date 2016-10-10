Казахстан собрал рекордный урожай зерна

Министерство сельского хозяйства РК называет урожай зерновых этого года одним из рекордных за всю историю независимости страны, передает primeminister.

«Валовой сбор зерна составил 23,1 млн. тонн в бункерном весе, что в 1,4 раза выше по сравнению с прошлым годом и является одним из рекордных урожаев за всю историю независимости. Средняя урожайность составляет 15,2 центнера с гектара. В основных зерносеющих регионах собрано 16,8 млн. тонн зерна: в Акмолинской - 5,7 млн. (урожайность - 13,2), в Северо-Казахстанской - 5,6 млн. ( урожайность - 17,6), в Костанайской областях - 5,5 млн. (урожайность - 13,3). Осталось убрать по трем регионам 90 тыс. га, что при нормальных погодных условиях является суточной нормой. В Карагандинской области намолочено более 1 млн. тонн зерновых культур, что является рекордным урожаем за всю историю земледелия Карагандинской области», - проинформировал первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов, выступая сегодня на заседании Правительства РК.

По его словам, завершение уборочной кампании в оптимальные сроки является результатом своевременного решения всех организационных вопросов. По его данным, темпы уборки урожая нынешнего года - 375 тыс. га в день превышают уровень 2015 года в 1,3 раза, а по сравнению с 2014 годом - в 2,6 раза. Притом, что валовой объем зерна более чем в три раза больше по сравнению с 2015 годом.

Кроме того, в южных регионах продолжается уборка хлопчатника, сахарной свеклы и риса, где также отмечается высокий урожай. Так, валовой сбор риса в текущем году составил 432 тыс. тонн при урожайности 51 ц/га. В Кызылординской области, где производится основная доля риса, уборка еще завершается, но урожайность области уже составила 52,9 ц/га и является рекордной за всю историю независимости Казахстана.

«Можно сказать, что текущий год - Год 25-летия Независимости Казахстана - в целом достаточно успешный для сельского хозяйства республики. Собран рекордный урожай. По отзывам сельхозпроизводителей это достигнуто, прежде всего, благодаря поддержке Главы государства и последовательной государственной политике», - заключил Кайрат Айтуганов.

В связи с этим, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поздравил с результатами уборочной кампании и обратил внимание на сохранение этого урожая.