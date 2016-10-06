Казахстанцы смогут сдать старые авто в утиль через полгода

За это время планируется запуск первого завода по утилизации старых автомобилей.
Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
По словам Рау, завод сможет утилизировать примерно 10-15 тыс автомобилей в год.
«Пункты приема будут по одному в каждой области. Там автомобили будут принимать, прессом упаковывать для перевозки, а уже на месте шрёдерный завод будет их разбирать буквально на мелкие части», - отметил вице-министр.
«Что касается барьеров, давайте будем прямо говорить, первые барьеры – их сделала сама Россия, когда защищала себя от снижения таможенных пошлин при вступлении в ВТО. Казахстан ввел то же самое, только по экологической политике. Поэтому здесь барьеры взаимные. Россияне компенсируют утиль, сбор своим производителям, когда реализации идут на внутренний рынок. Когда на внешний рынок, без уплаты. У нас будет примерно аналогичная схема», - пояснил Рау.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.