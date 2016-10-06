Казахстанцы смогут сдать старые авто в утиль через полгода

За это время планируется запуск первого завода по утилизации старых автомобилей.

Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау , передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

По словам Рау, завод сможет утилизировать примерно 10-15 тыс автомобилей в год.

«Пункты приема будут по одному в каждой области. Там автомобили будут принимать, прессом упаковывать для перевозки, а уже на месте шрёдерный завод будет их разбирать буквально на мелкие части», - отметил вице-министр.