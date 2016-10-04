Прожиточный минимум в Казахстане снизился на 1,7%

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Прожиточный минимум в Казахстане снизился на 1,7%

Величина прожиточного минимума в сентябре 2016 года составила 23 191 тенге.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в сентябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,7%, сентябрем 2015 года – увеличилась на 13,4%, сообщает pm.kz.

По данным МНЭ РК, в ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,1%, молочных, масложировых изделий и яиц – 15,4%, фруктов и овощей – 14,7%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 8,2%, сахара, чая и специй – 2,6%.

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