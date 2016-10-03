Банкноты 2006 года стали недействительными для платежей

Банкноты номиналом 2000, 5000 и 10000 тенге будут приниматься для обмена до 3 октября 2020 года.

В Казахстане с 3 октября 2016 года банкноты старого образца стали незаконным платежным средством и перестали использоваться для платежей и банковских операций, сообщает Zakon.kz.

«Во всех филиалах Нацбанка РК банкноты номиналом 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года будут приниматься для обмена до 3 октября 2020 года, причем бесплатно, без взимания комиссии или платы за обмен», - сообщает Нацбанк.

Затем в течение 12 месяцев - с 4 октября 2016 года до 3 октября 2017 года включительно – эти купюры подлежат обмену в любом банке второго уровня.

Между тем указывается, что согласно Кодексу об административных правонарушениях за отказ в приеме банкнот предусмотрен штраф для субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 5 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – в размере 10 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – 25 МРП.

Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, обмене и размене банкнот влечет штраф в размере 50 МРП.

Обо всех фактах отказа в приеме и обмене банкнот можно сообщать в Управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций по телефонам: +7 (727)2788 058, 2619 – 234, 2704 – 585. В Управление по работе с наличными деньгами по телефону +7 (727)259 68 14.