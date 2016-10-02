Дороги в Казахстане оказались хуже, чем в Зимбабве

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Дороги в Казахстане оказались хуже, чем в Зимбабве

Эксперты Всемирного экономического форума признали Казахстан одной их худших стран мира по качеству автомобильных дорог, пишет Tengrinews.kz.

В опубликованном докладе Казахстан по качеству дорог занимает 108-е место из 138, уступив, например, Зимбабве (101-е место). В сфере воздушного транспорта Казахстан поставили на 90-е место, а по качеству железнодорожных путей - на 26 место.

Лучшими в мире признаны дороги Объединенных Арабских Эмиратов, второе место занял Сингапур, третье - Гонконг. В ТОП-10 также вошли Нидерланды, Япония, Франция, Швейцария, Австрия, Португалия и Дания. Россия занимает 128-е место.

В рейтинге глобальной конкурентоспособности, подготовленном ВЭФ, Казахстан потерял сразу 11 пунктов, опустившись до 53-й строчки.

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Все комментарии (1):
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sulizok
А нет ли случайно такой статистики,когда руководителей предприятий,так позорно *делавших* эти дороги и по сути дела являющиеся врагами общества, избирали в депутаты своих стран?
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02.10.2016, 11:11
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