Предъявить чек и выиграть автомобиль предложил казахстанцам комитет госдоходов

С 1 октября Комитет государственных доходов Министерства финансов РК запускает акцию "Требуй чек – выиграй приз!".

Минфин предложил казахстанцам предъявить чек и выиграть автомобиль, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов. С 1 октября ведомство запускает акцию "Требуй чек – выиграй приз!", целью которой является воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных интересов потребителей товаров, работ и услуг.

Официальный представитель КГД Мурат Жуманбай сообщил, что в 2015 году акция проводилась отдельно в каждом регионе и в различных формах.

"Где-то чеки принимались через приложение WhatsApp, в некоторых областях - обменивались на бумажные лотерейные билеты, и победители определялись через лотерейные барабаны. В этот раз акция будет осуществляться в электронном формате через мобильное приложение по борьбе с теневой экономикой Wipon", - сообщили в КГД.

Участвовать в акции могут граждане Республики Казахстан, подтвердившие приобретение товара, работы или услуги путем простого представления снимка фискального чека. В случае невыдачи фискального чека граждане также могут пожаловаться на эти нарушения.

Акция будет проводиться с 1 октября по 15 декабря этого года. В этот период во всех областях каждый месяц будут проводиться розыгрыши призов и их вручение. Гранд-финал пройдет в конце этого года в Комитете государственных доходов, где будут разыграны ценные призы, в том числе главный приз - автомобиль.