Нацбанк РК рассказал, почему тенге зовется так, а не иначе

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Нацбанк РК рассказал, почему тенге зовется так, а не иначе

Это историческое наименование средневековых тюркских серебряных монет «денге» или «таньга», от которых, в свою очередь, произошли также название русской монеты «деньга» и само слово деньги.

Дизайнеры Национального Банка РК в ходе пресс-тура, который состоялся сегодня в Центр кассовых операций и хранения ценностей НБ РК, рассказали журналистам, что повлияло на название национальной валюты Казахстана, сообщает Zakon.kz.

«Выбор названия национальной валюты вызвал много споров: были варианты «акша», «алтын». Планировалось назвать казахстанскую валюту «сом» – так обозначался советский рубль в переводе на казахский язык на советских банкнотах», - вспоминают дизайнеры.

Однако, по их словам, после введения в 1993 году Кыргызстаном кыргызского сома было принято другое название – «тенге». «Это историческое наименование средневековых тюркских серебряных монет «денге» или «таньга», от которых, в свою очередь, произошли также название русской монеты «деньга» и само слово деньги», - отметили они.

Напомним, сегодня впервые за всю историю Национального Банка РК состоялся пресс-тур для представителей СМИ в Центр кассовых операций и хранения ценностей НБ РК. ЦКОиХЦ отнесен к категории особо важных государственных объектов страны. Объект имеет стратегическое значение для поддержания стабильности экономики государства, нарушение целостности которой может негативно повлиять на безопасность государства, четкую реализацию возложенных на него функций, привести к значительному ущербу экономике, осложнить межгосударственные отношения.

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