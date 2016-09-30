Где и как хранят золотой запас Казахстана

59% от общих золотых резервов хранится в Казахстане, 41% за рубежом. Общий объем накопленного золота - 244 тонны.
В преддверии 25-летия независимости Казахстана и Дня национальной валюты Национальный банк впервые в истории Казахстана организовал пресс-тур для журналистов в Центр кассовых операций хранилища ценностей, где хранится золотой запас Казахстана и выпущенные банкноты, сообщает МИА "Казинформ".
«Мы являемся структурным подразделением
На сегодняшний день у ЦКО следующие основные направлений работы: работа с наличными деньгами, хранение аффинированного золота,
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«Для того, чтобы довести до населения, они доставляются сюда, здесь мы их выпускаем в обращение, то есть через БВУ, производим пересчет денег, сортировку, упаковку денег. Те деньги, которые доставляются банками, мы их повторно пересчитываем, годные оставляем на хранение, а ветхие выходящие из обращения формируем в пачки и уничтожаем - такая функция у нас дополнительно есть», - уточнил Канат Садыков.
Согласно закону о драгоценных металлах и драгоценных камнях государство имеет приоритетное право по пополнению золотовалютных активов Нацбанка путем приобретения их у субъектов производства и собственников аффинированного золота. На сегодня основными поставщиками золота являются:
Глава ЦКО отметил, что по оценкам специалистов здание может выдержать 11-бальное землетрясение. В целях безопасности фотографировать хранилище золота и банкнот категорически запрещается. Можно отметить, что весь золотой запас Казахстана умещается в помещении площадью около 70 кв.м. Банкноты и золото хранятся в особых влажно-температурных условиях, а защищают каждое из хранилищ стальные двери весом по 17 тонн каждая.
Находящиеся на хранении банкноты номинированы не только в национальной валюте, но и в валютах зарубежных государств, а каждый слиток золота весит от 11 до 13 кг. Все слитки золота проходят проверку на качество, подлинности, в этой связи имеется лаборатория проводящая экспертизу золота и только после проверки золото передается на хранение. Как отметили сотрудники лаборатории, прецедентов, что золото не соответствует качеству, еще не было.
Как ранее озвучили в Национальном банке 59%, от общих золотых резервов хранится в Казахстане, 41% за рубежом. Общий объем накопленного золота - 244 тонны.
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