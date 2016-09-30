Где и как хранят золотой запас Казахстана

59% от общих золотых резервов хранится в Казахстане, 41% за рубежом. Общий объем накопленного золота - 244 тонны.

В преддверии 25-летия независимости Казахстана и Дня национальной валюты Национальный банк впервые в истории Казахстана организовал пресс-тур для журналистов в Центр кассовых операций хранилища ценностей, где хранится золотой запас Казахстана и выпущенные банкноты, сообщает МИА "Казинформ".

«Мы являемся структурным подразделением Национального банка , в центре работают более 350 специалистов. Центр состоит из 14 отделов, которые выполняют разные функции. В декабре 1991 года на хранение поступили 2 первых серебряных слитка, а 7 января 1992 Президент страны Нурсултан Назарбаев , передал лично на хранение 5 золотых слитков, выполненных из казахстанского сырья. Этот день 7 января 1992 года мы считаем днем создания золотого запаса нашего государства», - рассказала директор ЦКО Канат Садыков.

На сегодняшний день у ЦКО следующие основные направлений работы: работа с наличными деньгами, хранение аффинированного золота, инкассация наличных денег, доставка посылок с ценностями, работа с ценностями, обращенными в доход государства (конфискованное имущество).

Представители Нацбанка отметили, что банкноты изготавливаются на банкнотной фабрике в Алматы, монеты - на монетной фабрике в Усть-Каменогорске .

«Для того, чтобы довести до населения, они доставляются сюда, здесь мы их выпускаем в обращение, то есть через БВУ, производим пересчет денег, сортировку, упаковку денег. Те деньги, которые доставляются банками, мы их повторно пересчитываем, годные оставляем на хранение, а ветхие выходящие из обращения формируем в пачки и уничтожаем - такая функция у нас дополнительно есть», - уточнил Канат Садыков.

Согласно закону о драгоценных металлах и драгоценных камнях государство имеет приоритетное право по пополнению золотовалютных активов Нацбанка путем приобретения их у субъектов производства и собственников аффинированного золота. На сегодня основными поставщиками золота являются: Казцинк , Тау-Кен Алтын, Казахмыс , Востокцветмет, « Altyntau Kokshetau».

Глава ЦКО отметил, что по оценкам специалистов здание может выдержать 11-бальное землетрясение. В целях безопасности фотографировать хранилище золота и банкнот категорически запрещается. Можно отметить, что весь золотой запас Казахстана умещается в помещении площадью около 70 кв.м. Банкноты и золото хранятся в особых влажно-температурных условиях, а защищают каждое из хранилищ стальные двери весом по 17 тонн каждая.

Находящиеся на хранении банкноты номинированы не только в национальной валюте, но и в валютах зарубежных государств, а каждый слиток золота весит от 11 до 13 кг. Все слитки золота проходят проверку на качество, подлинности, в этой связи имеется лаборатория проводящая экспертизу золота и только после проверки золото передается на хранение. Как отметили сотрудники лаборатории, прецедентов, что золото не соответствует качеству, еще не было.

Как ранее озвучили в Национальном банке 59%, от общих золотых резервов хранится в Казахстане, 41% за рубежом. Общий объем накопленного золота - 244 тонны.