Стала известна стоимость обучения в университете Назарбаев

Чаще всего в университет поступают выпускники из Алматы, Астаны и ЮКО.

В 2016 году в Назарбаев Университет поступили 14 студентов на платное отделение. Стоимость обучения составила около 18 тысяч долларов. Об этом в ходе пресс-конференции по результатам поступления и зачисления студентов на 2016-2017 учебный год сообщил президент учебного заведения Шигео Катсу, передает корреспондент Today.kz.

"Стоимость обучения – 18 375 долларов. Это цена намного ниже, чем в других университетах такого же качества образования, как в США и Англии. В этом году на грант поступили 706 человек, и еще 14 студентов, которые будут обучаться на платном отделении. Они идут вдобавок к тем студентам, которые обучаются по образовательным грантам. Цены вам могут показаться завышенными, но мы, осознавая, какая экономическая ситуация, и в то же время понимая, что вузу необходимо коммерциализироваться, предлагаем определенные скидочные условия. Мы также понимаем, что такие скидки должны отражать социально-экономическую ситуацию, поэтому для некоторых слоев населения, которые, скажем, не могут позволить оплатить эту сумму, есть очень большие скидки и льготы. Это также касается магистерских программ", – сказал Шигео Катсу.

При этом в среднем обучение по программе бакалаврита составляет 21 тысячу долларов, что ниже, чем в других университетах такого уровня.

"Исключение составляет "Высшая школа бизнеса", где очное обучение будет стоить более 40 тысяч долларов. Важно учитывать, что программа аналогичного качества, к примеру, в США в таких школах составляет около 90 тысяч долларов, в Европе – около 80 тысяч долларов, в Азии – 60 тысяч долларов. Мы все-таки придерживаемся такой философии, что за бизнес-образование нужно платить", – добавил Катсу.

Стало известно процентное соотношение зачисленных абитуриентов по программам предуниверситетской подготовки и бакалавриата по регионам: Астана – 16 процентов, Алматы – 17 процентов, Карагандинская область – восемь процентов, Костанайская область – два процента, Акмолинская область – четыре процента, Алматинская область – три процента, Атырауская область – три процента, Актюбинская область – шесть процентов, Кызылординская область – 2,5 процента, Мангистауская область – один процент, Северо-Казахстанская область – два процента, Павлодарская область – четыре процента, Восточно-Казахстанская область – девять процентов, Южно- Казахстанская область – 13 процентов, Жамбылская область – пять процентов, Западно-Казахстанская область – четыре процента.