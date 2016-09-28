О влиянии низкой зарплаты на коррупцию рассказал Алихан Байменов

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О влиянии низкой зарплаты на коррупцию рассказал Алихан Байменов

В Казахстане число госслужащих на долю населения считается одним из самых низких в мире.

Председатель управляющего комитета Регионального хаба в сфере госслужбы Алихан Байменов рассказал о влиянии размера заработной платы на проявление коррупции, передает корреспондент Today.kz.

"Сейчас одна из важных работ хаба - помощь в разработке новой системы заработной платы госслужащих. Все мы знаем, что у госслужащих, занимающих низкие чины, невысокая заработная плата. В мире есть два мнения, одно из них - высокая заработная плата снижает риск коррупции, но в некоторых странах сначала снижают уровень коррупции и только потом поднимают зарплату. Поэтому оба этих понятия должны рассматриваться на одном уровне. Главное - построить госслужбу, которая будет служить народу", - сказал Алихан Байменов.

Также председатель управляющего комитета Регионального хаба в сфере госслужбы отметил, что в Казахстане число госслужащих на долю населения считается одним из самых низких в мире.

"Как вы знаете, в Казахстане под определение "государственный служащий" попадают около 95 тысяч граждан. Это те, кто работают в государственных органах и выполняют государственные функции. По этому показателю мы можем сказать, что число госслужащих на душу населения в Казахстане одно из самых низких. Но есть другой вопрос - в Казахстане большое количество людей, которые работают в квазигосударственных компаниях, бюджетных организациях. Тут Казахстан находится на других позициях", - отметил Алихан Байменов.

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Все комментарии (1):
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Keks1
"В Казахстане число госслужащих на долю населения считается одним из самых низких в мире."
"в Казахстане под определение "государственный служащий" попадают около 95 тысяч граждан."
Хочу в Казахстан. А то, у нас в Актюбинске, столько же гос. служащих, сколько во всем Казахстане. А где эта страна?
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28.09.2016, 18:11
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