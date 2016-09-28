Билеты в кино подорожали в Казахстане

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Билеты в кино подорожали в Казахстане

Билеты для киноманов подорожали за год на 15,3%, для театралов - на 11,3%. Такие данные приводит мониторинговое агентство energyprom.kz.

Как говорится в отчете, по итогам августа одно посещение кинотеатров обходилось зрителям в среднем в 1186 тенге за билет, на 15,3% дороже, чем в августе 2015 года.

Отмечается, что самыми дорогими городами для похода в кино стали Атырау (1600 тенге), Кокшетау (1500 тенге), Астана (1413 тенге) и Актобе (1327 тенге). Значительное удорожание зафиксировано в Усть-Каменогорске. Цены поднялись сразу на 60%, до 800 тг за билет.

Также из отчета следует, что для театралов Казахстана средняя цена за билет составляла в августе 652 тенге (плюс 11,3% за год). Самые дорогие билеты зафиксированы в Алматы (1993 тенге), и в Астане (1095 тенге). В Актобе цена на билет в театр не изменилась, и составила 500 тенге.

Театральная деятельность по итогам прошлого года оказалась на подъеме. Театров в стране функционировало 64, против 61 в 2014 году, количество мест в зрительных залах увеличилось с 20,8 до 21,1 тысячи. Было поставлено 12,9 тысячи спектаклей и 337 новых постановок.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя toki_tok
toki_tok
в меге вроде 1900 тенге за сеанс
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28.09.2016, 15:43
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