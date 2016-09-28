​Голландские бизнесмены изучают деловую привлекательность Актюбинской области

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​Голландские бизнесмены изучают деловую привлекательность Актюбинской области

В Актобе прошел казахстанско-голландский агро-бизнес форум, сообщили в пресс-службе областного акимата.

В нем приняли участие ведущие сельскохозяйственные предприятия Голландии. Иностранные бизнесмены посетили Актюбинскую область в составе торговой миссии посольства Нидерландов в РК. Они изучали потенциал и деловую привлекательность региона.

Девять голландских сельскохозяйственных компаний уже работают с казахстанскими компаниями, устанавливая на предприятиях свое производство. На открытии бизнес-форума выступил Заместитель акима Актюбинской области Мухтар Джумагазиев.

«Актюбинская область создала агроиндустриальную зону и выделила 100 гектаров земли для развития бизнеса в сельском хозяйстве. Мы предоставляем землю и инфраструктуру бесплатно для строительства современных овощехранилищ и теплиц», - отметил Джумагазиев.

Стоит отметить, что на сегодня Нидерланды являются крупнейшим инвестором в экономику Казахстана, 30% от общего числа иностранных инвестиций. Основные категории экспорта из Нидерландов в Казахстан: сельскохозяйственные товары, пищевые продукты, оборудование, продукты химической промышленности.

В Казахстане зарегистрировано более 100 голландских предприятий, большая часть которых активно работает в сфере сельского хозяйства. В 2016 году группа казахстанских фермеров выезжала в Нидерланды на ознакомительный тур. Участники поездки посетили голландские фермы, государственные структуры, производственные объекты и исследовательские центры, работающие в области сельского хозяйства. Эта поездка стала очередным шагом в успешном двустороннем сотрудничестве между Казахстаном и Нидерландами в области сельского хозяйства.

В планах голландских бизнесменов расширить дальнейшее сотрудничество с предприятиями Актюбинской области.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя sulizok
sulizok
«Актюбинская область создала агроиндустриальную зону и выделила 100 гектаров земли для развития бизнеса в сельском хозяйстве. Мы предоставляем землю и инфраструктуру бесплатно для строительства современных овощехранилищ и теплиц», - отметил Джумагазиев. Выходит,что помидоров в городе Актобе и Байганиском районе должно быть завались.Ешь-не хочу.! Выделили и успокоились.Сейчас наиглавнейшая задача,покупка кресла для Акима.В следующий раз,когда ко мне приедут гости из-за рубежа,поведу из в Акимат.Покажу картины,водопады,воздухоочистительную установку и отремонтированные унитазы.
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28.09.2016, 15:26
фото пользователя taxsist2
taxsist2
пусть строятся и развивают, голландцы умные в этом плане, надо давать небольшими площадями и в одном месте. 
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28.09.2016, 15:29
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