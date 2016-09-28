​В Актобе проходит международный инвестиционный форум

Всего для участия в форуме в Актобе прибыли более 500 приглашенных гостей.

Сегодня, 28 сентября, в Актобе проходит IV Международный инвестиционный форум «АKTOBE INVEST 2016».

Для привлечения инвестиций в экономику Актюбинской области, на площадках форума презентуют инвестиционные возможности области, перспективные проекты для вложения инвестиций.

Гости форума посетили несколько предприятий региона, занимающихся производством экологически чистых продуктов питания. Такие как, мясокомбинат, комплекс по производству свинины, цех по производству мясных консервов и тепличный комплекс по выращиванию овощей.

Кроме того, они осмотрели современные промышленные предприятия: АО «АЗНО», производящее нефтепромысловое оборудование, домостроительный комбинат ТОО «Үй құрылыс комбинаты», завод ТОО «Каспий Плюс», а также индустриальную зону Актобе.

Среди приглашенных гостей форума - представители Правительства РК и квазигосударственного сектора, международных финансовых институтов, Чрезвычайные и Полномочные Послы Франции, Исламской республики Иран, государства Кувейт в РК, а также представители России, Китая, Турции, Польши, Словакии, Голландии, Венгрии, Литвы и других стран.