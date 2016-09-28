​В Актобе проходит международный инвестиционный форум

Автор:
​В Актобе проходит международный инвестиционный форум

Всего для участия в форуме в Актобе прибыли более 500 приглашенных гостей.

Сегодня, 28 сентября, в Актобе проходит IV Международный инвестиционный форум «АKTOBE INVEST 2016».

Для привлечения инвестиций в экономику Актюбинской области, на площадках форума презентуют инвестиционные возможности области, перспективные проекты для вложения инвестиций.

Гости форума посетили несколько предприятий региона, занимающихся производством экологически чистых продуктов питания. Такие как, мясокомбинат, комплекс по производству свинины, цех по производству мясных консервов и тепличный комплекс по выращиванию овощей.

Кроме того, они осмотрели современные промышленные предприятия: АО «АЗНО», производящее нефтепромысловое оборудование, домостроительный комбинат ТОО «Үй құрылыс комбинаты», завод ТОО «Каспий Плюс», а также индустриальную зону Актобе.

Среди приглашенных гостей форума - представители Правительства РК и квазигосударственного сектора, международных финансовых институтов, Чрезвычайные и Полномочные Послы Франции, Исламской республики Иран, государства Кувейт в РК, а также представители России, Китая, Турции, Польши, Словакии, Голландии, Венгрии, Литвы и других стран.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
26.09.2016, 09:44
  
KIOGE 2016 - Инвестиции в кризис. Риски и предубеждения. 1
27.07.2016, 12:33
  
​Корейские бизнесмены намерены вложить инвестиции в Актюбинскую область
20.06.2016, 15:50
  
Глава МИД уверен, что теракт в Актобе не повлияет на отношения с инвесторами
16.06.2016, 15:02
  
Назарбаев отправился в Санкт-Петербург на экономический форум
06.04.2016, 11:18
  
В Кобдинском районе засеют зерном 7 тысяч гектаров
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Самые высокооплачиваемые профессии в Казахстане
В РК утвердили предельную оптовую цену на сжиженный нефтяной газ
Бензин марки Аи-80 в РК будут производить только по спецзаказу
У кого в Казахстане самые большие зарплаты, посчитали эксперты 5
Акиматам предложили выкупать проблемные ипотечные кредиты 1
Задать вопросы Нацбанку казахстанцы смогут через мобильное приложение
Прощать кредиты несостоятельным заемщикам предложили в Казахстане 15
В октябре дизтопливо в Казахстане подешевеет - Канат Бозумбаев 4
Образовательные накопительные вклады теперь взыскивать не будут
Электронные продажи страховых полисов могут появиться в Казахстане