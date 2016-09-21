Акиматам предложили выкупать проблемные ипотечные кредиты

С таким предложением выступили в Нацбанке. Цель нового проекта – не лишать единственного жилья людей из социально уязвимых слоев населения.

Местные исполнительные органы смогут выкупать залоговое жилье у банков с определенным дисконтом, а затем возвращать его заемщику на льготных условиях и без процентов. Об этом заявил начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального банка РК Александр Терентьев во время встречи с ипотечниками в Алматы, передает корреспондент Today.kz.

"Суть программы в том, что государство берет для социально уязвимых слоев населения займы с дисконтом примерно от 20 до 30 процентов, точной суммы я не знаю, это прорабатывается. Жилье находится на баланса акимата. Так как нет процентов, то сумма уменьшается. Например, заемщик подписывает договор, что рыночная стоимость – 10 миллионов, и он каждый месяц будет выплачивать около 25 тысяч тенге в течение 30 лет", – сказал Александр Терентьев.

Как пояснил Терентьев, цель нового проекта – не лишать единственного жилья людей из социально уязвимых слоев населения. Он предложил создать пул проблемных заемщиков, который будет оператором этой программы. Сейчас Национальный банк РК создает рабочую группу по разработке соответствующего законопроекта, куда войдут представители общественных организаций и банков.

"Мы предложили эту меру еще в 2015 году, но тогда она не нашла поддержки. Нынешний председатель Данияр Акишев сказал, что социально уязвимые слои населения у нас находятся в приоритете. Многодетные семьи практически никаких рисков потери жилья не имеют", – подчеркнул Терентьев.

В ходе встречи ипотечники требовали списать курсовую разницу по валютным займам. Представитель Нацбанка РК напомнил, что ипотечных должников не будут выселять из жилищ до 1 апреля 2017 года, представители социально уязвимых слоев населения находятся под защитой от выселения из единственного жилья.

"Мы меняем программу, идем навстречу потребителям. Нацбанк, акиматы, банки и общественные объединения заключили меморандум, направленный на консолидацию усилий по эффективному решению вопросов проблемных ипотечных заемщиков при погашении ими кредитов. Создана комиссия для того, чтобы принимать решения по продлению рефинансирования. В рамках программы рефинансирования ипотечных жилищных займов на выделенную сумму – 130 миллиардов тенге – поступило около 24 тысяч заявок, из них обработаны 18 тысяч", – сообщил Терентьев.