Задать вопросы Нацбанку казахстанцы смогут через мобильное приложение

Национальный банк РК в ближайшее время планирует запустить мобильное приложение для оперативного обмена сообщениями с населением.

Казахстанцы смогут задать вопросы Национальному банку РК через мобильное приложение в своем смартфоне. Эта информация была опубликована в аккаунте Инстаграм Нацбанка РК.

Нацбанк в ближайшее время планирует запустить мобильное приложение для оперативного обмена сообщениями с населением по вопросам деятельности в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.

"Свои вопросы пользователи могут задать в режиме онлайн с помощью мобильного телефона и в оперативном порядке получить на них ответы. Более того, пользователи смогут получать оперативную информацию о результатах торгов на КФБ, курсах валют, последних данных по финансовому рынку и многое другое", – сказал Акишев, отметив, что данное приложение получит название "Нацбанк онлайн".

Данный сервис будет доступен в магазинах AppStore и PlayMarket. Направлять свои предложения по названию мобильного приложения, а также по его разделам можно на электронный адрес press@nationalbank.kz.

"Мы рассчитываем, что новый формат коммуникаций укрепит диалог с общественностью и сделает его более продуктивным, позволит в оперативном порядке решать проблемные вопросы, которые возникают у потребителей финансовых услуг. Надеемся, что данное приложение получит развитие и станет популярным", – добавил глава Нацбанка.

Отмечается, что информация о запуске приложения будет опубликована на официальном портале и на аккаунтах Нацбанка в соцсетях.