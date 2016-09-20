Прощать кредиты несостоятельным заемщикам предложили в Казахстане

Неспособность заемщика обслуживать банковский кредит должна быть основой для прощения. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков после заседания рабочей группы по проекту закона «О коллекторской деятельности» в мажилисе парламента РК, сообщает "Казинформ".

«Я считаю, что здесь вопрос компромисса. То есть, банк оценивает, в том числе возвратность этого кредита, исходя из возможности привлечения специализированной организации, которая способна использовать весь предоставляемый законодательством инструментарий.

Если такой возможности не будет, то, очевидно, банк будет оценивать вероятность возврата кредита, как более низкую и, соответственно, с меньшей вероятностью выдаст кредит. С другой стороны, мы понимаем, что у заемщиков есть жизненные обстоятельства, которые могут препятствовать нормальному обслуживанию этого займа.

И эти обстоятельства не являются основой для реструктуризации, либо взыскания займа. Это является основой для прощения, чтобы банк, принимая во внимание отсутствие возможности погашать данный займ, списал свое юридическое право требовать займ от заемщика, не привлекая коллекторскую организацию. Это полностью в его компетенции, в его юридических полномочиях», - сказал Смоляков.

По его словам, Нацбанк поддерживает предложения депутатов, касающиеся случаев, когда коллекторская деятельность не допускается в связи с жизненными обстоятельствами заемщика, которые являются основанием для прощения, но не для работы коллекторов.

Зампред Нацбанка также отметил, что сейчас казахстанское общество воспринимает коллекторскую деятельность как рэкет, и не способно воспринять, что коллектор будет взаимодействовать с социально уязвимыми слоями населения.

Но обсуждаемый закон направлен на то, чтобы создать регламентируемую среду для коллекторских агентств и изменить отношение к коллекторским организациям.

Мажилисмены внесли изменения в статью 4 законопроекта, предусматривающие широкий перечень физических лиц, в отношении которых коллекторская деятельность не должна допускаться.

Это, в частности:

лица, задолженность которых обеспечена залогом в виде единственного жилища; инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, приравненные к ним; инвалиды первой и второй групп; несовершеннолетние; пенсионеры по возрасту;

лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; лица, состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах; лица, находящиеся на лечении в туберкулезном диспансере; лица, имеющие профессиональные заболевания или получившие увечье при исполнении ими трудовых обязанностей, или страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, согласно списку заболеваний, утвержденному правительством, приведшими, каждое в отдельности к потере общей трудоспособности от 80 до 100 процентов включительно;

лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы; лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; семьи лиц, погибших при исполнении государственных и общественных обязанностей, военной службы, при полете в космос, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка.

Также предлагается, как и в варианте разработчика, включить в законопроект требование о том, что не допускается коллекторская деятельность для лиц, в отношении задолженности которых коллектором были применены инструменты урегулирования просроченной задолженности и по которой отсутствует неисполнение обязательств.