В октябре дизтопливо в Казахстане подешевеет - Канат Бозумбаев

С октября дизельное топливо в Казахстане начнет дешеветь.

Об этом сегодня заявил министр энергетики РК Канат Бозумбаев на брифинге после заседания Правительства, передает МИА Казинформ.

«Два месяца назад мы приняли решение по дизельному топливу. Сейчас цена на него устанавливается рынком, если спрос на рынке будет высоким, соответственно, и цена поднимется. Дизельное топливо производится и у нас, и из России завозится. Ситуация по дизельному топливу в текущий месяц будет сложной, так как на сегодня основная его часть используется в сельском хозяйстве. Надо учесть тот факт, что и урожайность в этом году высокая», - отметил Бозумбаев.

В этой связи, он высказал свой прогноз о понижении цены на дизельное топливо.

«По-моему, в следующем месяце дизельное топливо может подешеветь. Потому что уменьшится спрос на него», - пояснил глава Минэнерго.

В Актобе сейчас дизтопливо стоит около 126 тенге за литр.