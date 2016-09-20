Образовательные накопительные вклады теперь взыскивать не будут

При получении ребенком государственного образовательного гранта все накопленные средства переходят в полное распоряжение вкладчика.

10 сентября текущего года вступил в силу законот 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах», согласно которому не допускается обращение взыскания на деньги клиентов, находящиеся на банковских счетах по договору об образовательном накопительном вкладе, сообщает АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки РК .

Финансовый центр напоминает, что в рамках государственной образовательной накопительной системы казахстанцы могут открыть долгосрочный вклад, который в последующем будет использован для оплаты профессионального, высшего и послевузовского образования.

На данный вклад начисляется банковское вознаграждение (14%) и ежегодная государственная премия (5-7%). Размер премии государства – 5% годовых, а для приоритетных категорий детей – 7% годовых, детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных, многодетных семей.