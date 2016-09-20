Электронные продажи страховых полисов могут появиться в Казахстане

В Казахстане могут внедрить электронные продажи страховых полисов. Об этом в рамках онлайн-конференции на портале Kapital.kz сообщил председатель национального банка РК Данияр Акишев.

«Для исключения непрозрачной деятельности страховых агентов и обеспечения доступности страховых продуктов для населения в Казахстане планируется внедрить электронные продажи страховых полисов. Этот вопрос обсуждался на заседаниях совета по финансовой стабильности и развитию финансового рынка РК по вопросам страховой деятельности в 2016 году, которые провел НБ РК», - рассказал глава финансового регулятора Данияр Акишев.

Он также сообщил, что на совете обсуждалось принятие совместно с Министерством по инвестициям и развитию комплекса мер, направленных на защиту туриста, посредством страхования его рисков при выезде за рубеж, а также введение налоговых стимулов для граждан, приобретающих продукты накопительного страхования жизни, что обеспечит повышение уровня социальной защищенности граждан и др.

«Национальный банк предлагает расширить перечень гарантируемых видов страхования для повышения доверия населения к системе страхования и сохранности страховой защиты, - сказал Д. Акишев. - Также рассматривается возможность участия Казахстана в международных системах автострахования в целях гарантирования страховых выплат в случае наступления дорожно-транспортного происшествия во время выезда автовладельцев на территорию других стран», - уточнил он.