Кредиты на 500 млн долларов возьмет Казахстан у международных банков

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Кредиты на 500 млн долларов возьмет Казахстан у международных банков

18 соглашений с международными финорганизациями (МФО) на общую сумму в $1 млрд уже подписаны.

Заключение договоров было произведено правительством в соответствии с госпрограммой «Нурлы жол». Об этом на правительственном часе в мажилисе сообщил министр национальной экономики Куандык Бишимбаев.

«На сегодня партнерские проекты с ведущими МФО направлены на развитие инфраструктуры, включая реконструкцию более 3 300 километров автомобильных дорог, улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель на площади более 380 тысяч гектаров, обеспечение питьевой водой более 515 тысяч человек, а также развитие проектов государственно-частного партнерства, - передает слова министра inform.kz.

Уже подписаны 18 соглашений на сумму свыше $1 млрд. Еще девять соглашений на $500 млн ожидают подписания до конца года.

Однако в реализуемые проекты вложится и государство. За 2015 год в рамках софинансирования с международными банками государство выделило 8 млрд тенге, в 2016 году - 12,3 млрд.

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