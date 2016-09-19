До выхода из оборота старых банкнот осталось две недели

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До выхода из оборота старых банкнот осталось две недели

Уже 3 октября банкноты 2006 года в две, пять и десять тысяч тенге станут недействительными.

До этого времени они используются в денежном обороте республики без каких-либо ограничений. Кроме того, до 3 октября банкноты образца 2006 года можно обменять в любом филиале Нацбанка РК, - сообщает Нацбанк.

С 4 октября по 3 октября 2017 года старые купюры будут обменивать в любом банке второго уровня. При этом платить этими деньгами уже будет нельзя.

Впрочем, поменять банкноты можно будет аж до 3 октября 2020 года: без комиссий и каких-либо платежей их примут в филиалах Нацбанка.

До 3 октября 2016 года эти купюры обязаны принимать любые частные либо государственные учреждения и предприятия. За отказ в приеме банкнот налагается штраф в размере 5 МРП для малого бизнеса, 10 МРП - для среднего, 25 МРП - для крупного. Банки в случае такого нарушения заплатят 50 МРП.

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