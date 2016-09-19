Прием к врачу в среднем по Казахстану подорожал на 20%

К концу лета первичный прием к врачу стоил в среднем по РК 2041 тенге - на 20% больше, чем годом ранее.

По данным аналитиков, дороже всего среди обследованных больших городов и мегаполисов страны услуга обходилась алматинцам (3677 тг, плюс 30,5% год-к-году), дешевле всего - жителям Караганды (1253 тг, плюс 5,2% за год). Самое значительное удорожание отмечено в Костанае - сразу плюс 56,9%, до 2413 тг.

«УЗИ брюшной полости за год подорожало на 12,9%, до 2375 тг в среднем по РК. Наибольшая цена зафиксирована в Астане (3825 тг, плюс 43,4% за год), наименьшая - в Кызылорде (1198 тг, плюс 10,1% за год). Самое значительное повышение цены произошло в Жезказгане (на 36%, до 2383 тг)», - говорится в сообщении.

Также подорожал общий анализ крови на 10,5%, до 781 тг, мочи - на 10,9%, до 550 тг. Первый обошелся дороже всего жителям Алматы (1588 тг, плюс 14,9% за год), дешевле всего - жителям Семея (412 тг, плюс 5,9% за год), сильнее всего подорожал в Астане - сразу на 54,5%, до 1032 тг. Второй больше всего стоил в Атырау (1004 тг, плюс 1,8% за год), меньше всего - в Уральске (325 тг, как и годом ранее), сильнее всего подорожал в Алматы - на 30%, до 963 тг.

Услуги стоматологов-хирургов по удалению одного зуба под местным обезболиванием стоили в среднем по стране 2800 тг, плюс 13,8% год-к-году. Дороже всего услуга обходилась жителям столицы (6212 тг, плюс 18,2% за год), дешевле всего - карагандинцам (1826 тг, без изменений за год). Заметнее всего услуга поднялась в цене в Актау - на 29,8%, до 3317 тг.

Массаж шейно-воротниковой зоны подорожал за год на 12,1%, до 795 тг за одну процедуру. Самая высокая цена отмечена в Алматы (1499 тг, плюс 27,6% за год), самая низкая - в Актау (517 тг, плюс 8,8% за год), самое заметное удорожание - в Таразе (сразу на 37,2%, до 634 тг за процедуру).

В целом, медцентры, поликлиники и больницы в первом полугодии 2016 оказали казахстанцам услуги в области здравоохранения на 238,7 миллиарда тенге, на 38,5 млрд тг (19,2%) больше, чем за январь-июнь 2015.

Наибольший объем пришелся на обе столицы (19,8% от РК - Алматы, услуги на 47,2 млрд тг, плюс 12,7 млрд тг год-к-году, еще 15,5% - Астана, услуги на 36,9 млрд тг, плюс 5,3 млрд тг за год). Также в тройку лидеров вошла густонаселенная Южно-Казахстанская область - 10,2% от РК, медуслуги на 24,4 млрд тг, плюс 3,7 млрд тг год-к-году. Наибольшие темпы роста отмечены в Алматы - плюс 37% в сравнении с аналогичным периодом 2015», - посчитали эксперты агентства.