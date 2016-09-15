Депутаты недовольны размером минимальной зарплаты

На вопросы депутатов отвечал министр финансов РК Бахыт Султанов.

Депутаты Мажилиса Парламента РК VI созыва выразили недовольство установленным в проекте республиканского бюджета на 2017-2019 годы размером минимальной заработной платы, передает корреспондент Today.kz.

"Минимальный размер заработной платы - 24 459 тенге. Что такое 24 тысячи? Я понимаю, когда минимальный размер пенсии 28 тысяч, и мы помогаем родителям, одинокие старики меньше едят, чем молодежь, но 24 тысячи - куда это годится?" – возмутился депутат Мухтар Тиникеев в ходе презентации проекта бюджета.

В качестве примера мажилисмен привел ситуацию с заработными платами в частном секторе.

"Я больше чем уверен, что коммерсанты, оплачивая труд своих работников, допустим, в кавычках говоря, он стоит 70 тысяч - 100 тысяч, но они для того, чтобы уйти от налогов из заработной платы, выплачивают минимальную заработную плату. Естественно, с этой минимальной платы уплачиваются пенсионные взносы. Как вы собираетесь администрировать и находить вот таких вот нерадивых собственников? Да тот же штраф за нарушение ПДД 20 тысяч тенге составляет. Уплачивая штрафы, как он на четыре тысячи проживет?" – поинтересовался депутат.

Министр финансов Бахыт Султанов в ответ напомнил депутату, что "исторически сумма прожиточного минимума выравнивалась с минимальным размером заработной платы".

"Было время, когда минимальный размер заработной платы был ниже прожиточного минимума. Наконец-то мы в последние годы выровняли минимальный размер заработной платы, но если его дальше повышать с точки зрения того, что Вы сейчас сказали, что в частном секторе укрывают от уплаты социального налога или индивидуального подоходного налога, что могут предприниматели в конвертах давать, здесь мы работу проводим совместно с соответствующими госорганами по администрированию данных расходов", - рассудил глава Минфина.

По поводу возможности дальнейшего увеличения минимальной заработной платы Султанов пояснил, что "будет зависеть уже от бюджета, потому что мы все свои социальные выплаты приравняли к показателю прожиточного минимума, поэтому надо смотреть на возможности бюджета".