Казахстанцы смогут отслеживать транспортировку мясной продукции онлайн

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Казахстанцы смогут отслеживать транспортировку мясной продукции онлайн

Так же можно будет получить и ветеринарные справки на забитое животное.

В Казахстане заработал портал «Идентификация сельскохозяйственных животных». Теперь любой житель страны, озабоченный состоянием мяса, которое он ест, может отследить, где выращена скотина, есть ли у нее необходимые ветеринарные справки, и как мясо транспортировали до магазина, в котором его купили, сообщает NV.

"Мы живем в ХХI веке, по программе будем смотреть: от куда это животное, где оно забивалось, когда получили все необходимые ветеринарные документы подтверждающие безопасность", - сказал главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Жандарбек Бекшин.

Врачи и чиновники надеются, что создание такого портала пойдет на пользу, как продавцам, так и потребителям. Создать портал решили после недавней вспышки сибирской язвы в Карагандинской области.

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