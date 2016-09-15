​Более 23 тысяч казахстанцев получают спецпособия

С начала года казахстанцы получили госпособий на сумму 162,8 млрд. тенге.

На 1 сентября в республике насчитывается 23,2 тыс. получателей государственных специальных пособий по спискам №1 и № 2.

С января по август 2016 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий направлено 158,9 млрд. тенге, государственных специальных пособий – 3,9 млрд. тенге, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития РК.

В настоящее время численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности – 504 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 162,7 тыс. человек, по возрасту – 3,6 тыс. человек.

Средние размеры государственных социальных пособий на данный период составляют: по инвалидности – 30 359 тенге; по случаю потери кормильца – 26 706 тенге; по возрасту – 11 887 тенге.

Кроме того, по состоянию на 1 сентября в республике насчитывается 23,2 тыс. получателей государственных специальных пособий по спискам № 1 и № 2. С начала текущего года размеры госспецпособий по спискам № 1 и № 2 с учетом повышения составили 19 980 тенге и 17 774 тенге соответственно.