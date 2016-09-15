​Более 23 тысяч казахстанцев получают спецпособия

Автор:
​Более 23 тысяч казахстанцев получают спецпособия

С начала года казахстанцы получили госпособий на сумму 162,8 млрд. тенге.

На 1 сентября в республике насчитывается 23,2 тыс. получателей государственных специальных пособий по спискам №1 и № 2.

С января по август 2016 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий направлено 158,9 млрд. тенге, государственных специальных пособий – 3,9 млрд. тенге, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития РК.

В настоящее время численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности – 504 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 162,7 тыс. человек, по возрасту – 3,6 тыс. человек.

Средние размеры государственных социальных пособий на данный период составляют: по инвалидности – 30 359 тенге; по случаю потери кормильца – 26 706 тенге; по возрасту – 11 887 тенге.

Кроме того, по состоянию на 1 сентября в республике насчитывается 23,2 тыс. получателей государственных специальных пособий по спискам № 1 и № 2. С начала текущего года размеры госспецпособий по спискам № 1 и № 2 с учетом повышения составили 19 980 тенге и 17 774 тенге соответственно.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
15.09.2016, 10:38
  
Следствие выдвинуло версии о происхождении миллиардов полковника Захарченко
14.09.2016, 22:10
  
Реальные доходы казахстанцев снизились на 10 процентов 4
13.09.2016, 19:18
  
Мы не платим за паводок и вывоз снега, а на СПК тратим бюджетные деньги
13.09.2016, 10:47
  
Самый дорогой чайник в мире оценили в 3 миллиона долларов
12.09.2016, 12:21
  
Тонну долларов обнаружили в квартире у российского полковника 27
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Депутаты недовольны размером минимальной зарплаты
Казахстанцы смогут отслеживать транспортировку мясной продукции онлайн
Реальные доходы казахстанцев снизились на 10 процентов 4
Дефицит сжиженного газа пытаются не допустить в Казахстане 4
"Мы даже не платим подрядчикам за вывоз снега, а тут тратим бюджетные деньги" 4
Подорожание газа в СКО объяснили отпускной ценой Актюбинского ГНПЗ 5
Самые дорогие цены на учебники в Актобе и Астане 2
Кто из казахстанцев может рассчитывать на получение квартиры 1
Обязать собственников жилья регистрировать квартирантов предлагают в РК 1
337 тенге составил курс доллара