Реальные доходы казахстанцев снизились на 10 процентов

Данные о среднедушевом заработке населения РК, безработице и доходах предоставило Министерство национальной экономики.

По данным Министерства национальной экономики РК, среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в июле 2016 года составили 72 139 тенге, что на 6,1% выше, чем в июле 2015 года. Однако реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 9,9%.

"Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в августе 2016 года составила 142 349 тенге", – говорится в сообщении министерства.

Численность безработных по оценке в августе 2016 года составила 448,5 тысячи человек. Уровень безработицы составил 5% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец августа 2016 года составила 74,5 тыс. человек или 0,8% к рабочей силе (экономически активное население).