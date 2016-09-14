Реальные доходы казахстанцев снизились на 10 процентов

Автор:
Реальные доходы казахстанцев снизились на 10 процентов

Данные о среднедушевом заработке населения РК, безработице и доходах предоставило Министерство национальной экономики.

По данным Министерства национальной экономики РК, среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в июле 2016 года составили 72 139 тенге, что на 6,1% выше, чем в июле 2015 года. Однако реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 9,9%.

"Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в августе 2016 года составила 142 349 тенге", – говорится в сообщении министерства.

Численность безработных по оценке в августе 2016 года составила 448,5 тысячи человек. Уровень безработицы составил 5% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец августа 2016 года составила 74,5 тыс. человек или 0,8% к рабочей силе (экономически активное население).

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
13.09.2016, 19:18
  
Мы не платим за паводок и вывоз снега, а на СПК тратим бюджетные деньги
13.09.2016, 10:47
  
Самый дорогой чайник в мире оценили в 3 миллиона долларов
12.09.2016, 12:21
  
Тонну долларов обнаружили в квартире у российского полковника 27
09.09.2016, 16:22
  
Самые дорогие цены на учебники в Актобе и Астане 2
08.09.2016, 10:08
  
Более 1200 человек погибло в ДТП в Казахстане
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Дефицит сжиженного газа пытаются не допустить в Казахстане 4
"Мы даже не платим подрядчикам за вывоз снега, а тут тратим бюджетные деньги" 2
Подорожание газа в СКО объяснили отпускной ценой Актюбинского ГНПЗ 5
Самые дорогие цены на учебники в Актобе и Астане 2
Кто из казахстанцев может рассчитывать на получение квартиры 1
Обязать собственников жилья регистрировать квартирантов предлагают в РК 1
337 тенге составил курс доллара
Цены на аренду квартир в Казахстане повысились
Рефинансирование проблемных ипотечников хотят продлить в Казахстане
Осенние скидки объявили на скоростные поезда в Казахстане 1