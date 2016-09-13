Дефицит сжиженного газа пытаются не допустить в Казахстане

В Казахстане в 2016 году резко увеличилось потребление сжиженного нефтяного газа.

В Казахстане в 2016 году резко увеличилось потребление сжиженного нефтяного газа, сообщает пресс-служба Минэнерго.

По информации кабмина, Министерство энергетики РК ежемесячно увеличивает объемы поступления газа на внутренний рынок, и на текущий месяц нагрузка заводов-производителей по поставке газа достигла 85 процентов от объема производства.

Согласно утвержденному плану поставки газа на сентябрь 2016 года, объем поставки газа на внутренний рынок Казахстана увеличен на 2 560 тонн по сравнению с августом и составил 64 370 тонн.

"Если в сентябре 2015 года заявки газосетевых организаций по объемам для регионов Казахстана составили 65 тысяч тонн, то в сентябре текущего года они достигли 107 тысяч тонн. При этом данные заявки не подтверждаются соответствующими расчетами и обоснованиями. Так, к примеру, в июле 2016 года заявки газосетевых организаций были поданы в объеме 101 тысячи тонн, а фактическое потребление составило 66 тысяч тонн, что почти в два раза меньше заявленного объема", - сообщили в министерстве.

По данным ведомства, в целях недопущения дефицита газа на внутреннем рынке во время планово-предупредительных работ на Павлодарском нефтехимическом и Жанажольском газоперерабатывающем заводе в сентябре был утвержден дополнительный объем газа для регионов Казахстана в размере пяти тысяч тонн от "Тенгизшевройл".

"Для обеспечения стабильных поставок газа на внутренний рынок и минимизации убытков заводов-производителей Министерство энергетики РК утвердило предельную цену оптовой реализации газа на внутреннем рынке на период с 25 июля по 31 декабря 2016 года в размере 23 106,45 тенге за тонну, что в два раза выше уровня второго квартала текущего года", - рассказали в Министерстве энергетики Республики Казахстан.

Также были внесены изменения в Закон РК "О газе и газоснабжении", предусматривающие запрет перепродажи газа между газосетевыми организациями, которые вступили в силу с 1 июля.