Подорожание газа в СКО объяснили отпускной ценой Актюбинского ГНПЗ

На мелких заправках в Северо-Казахстанской области цена газа взлетела до 75 тенге за литр.

На крупных АГЗС топливо реализуют по талонам. В департаменте по регулированию естественных монополий и защите конкуренции СКО ситуацию объяснили недопоставками газа и повышением отпускной цены Актюбинским ГНПЗ, передает МИА Казинформ.

«В этом месяце были рассмотрены заявки трех субъектов-доминантов, реализующих газ - Рока, Алысгаз и Райгаз - на повышение цены. Эти компании суммарно занимают 70% рынка области. Им мы цену утверждаем. В сентябре департаментом была утверждена заявка на 58 тенге за литр», - рассказал начальник департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции СКО Арман Утегенов.

Мера, утверждают в департаменте, вынужденная. Производитель газа -Актюбинский ГНПЗ - увеличил стоимость тонны топлива в два раза - с 11 тысяч тенге до 23 тысяч тенге. Более того, на протяжении месяца область испытывает недопоставки газа почти в два раза.

И пока крупные североказахстанские реализаторы газа вынуждены торговать только по талонам, мелкие заправки мгновенно отреагировали повышением цены.

«Наряду с тремя крупными реализаторами, в области действуют пять небольших. Цены мы им утверждать не можем. По закону мы регулируем цены только тем субъектам, которые занимают от 35% рынка», - прокомментировал Арман Утегенов.

Департамент может провести расследование по ценовому сговору и наложить штраф в случае его подтверждения, но заставить владельцев этих заправок снизить эту цену до какого-либо уровня не имеет права.

Напомним, на актюбинских заправках газ подорожал до 45 тенге. Руководитель отдела энергетики Ербол Нуркасымулы рассказал, что антимонопольный комитет больше не регулирует стоимость газа в городе. В департаменте комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции области сообщили, что регулировать цены на газ будут только в районах.