Самые дорогие цены на учебники в Актобе и Астане

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Самые дорогие цены на учебники в Актобе и Астане

В августе самые высокие цены на учебники и справочники были в Астане и Актобе, на еженедельные газеты - в Атырау и Усть-Каменогорске.

Учебно-справочная литература обходилась потребителям в среднем по 1 108 тг за единицу - плюс 20,2% к аналогичному периоду годом ранее. Такие результаты исследования приводят специалисты аналитической службы Energyprom.kz.

Столичные издатели стремительно захватывают рынок - доля Астаны в объеме услуг выросла за год с 17% до 27,9%. На селе продуктивнее работают издатели Жамбыльской области - 30,9% оказанных услуг.

Самые высокие цены по городам и мегаполисам РК отмечены в Астане (1 471 тг, плюс 21,5% год-к-году) и Актобе (1 417 тг, плюс 24,3%), самые низкие - в Караганде (803 тг, плюс 3,6%). Самое значительное удорожание произошло в Уральске - сразу на 52,6% за год, до 1233 тг.

Еженедельная газета обходилась казахстанцам в среднем по 87 тг (плюс 14,5% к августу 2015).

Дороже всего газеты покупали жители Атырау (121 тг, плюс 17,5% за год) и Усть-Каменогорска (111 тг, плюс 15,6%), дешевле всего - жители Кызылорды (68 тг, плюс сразу 47,8% - самый высокий показатель годового роста среди обследованных городов).

За первое полугодие 2016 в сегменте издательской деятельности объем оказанных услуг составил более 20 млрд тг. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года отмечен спад на 4,1%.

Среди регионов лидируют по-прежнему издатели южной столицы (7,8 млрд тг), однако в сегменте зафиксирован заметный спад (сразу на минус 28,6%). Доля Алматы от РК упала с 52,1% в I полугодии 2015 до 38,8% в январе-июне 2016.

Издатели Астаны, занимающие второе место по РК, напротив, стремительно наращивают объемы оказания услуг - 5,6 млрд тг, сразу плюс 57,2% к аналогичному периоду годом ранее. В результате доля столицы от сектора выросла с 17% в I полугодии 2015 до 27,9% за январь-июнь текущего года.

Замыкает ТОП-3 Карагандинская область - 713,3 млн тг, минус 4,5% год-к-году.

По темпам роста лидирует Атырауская область (сразу плюс 60,2% за год, до 612,6 млн тг).

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Все комментарии (1):
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фото пользователя Vendetta
Vendetta
в СССР обучение в школах было очень сильным! Учебники были отменные, годами не менялись! А что сейчас? Содержание в учебниках мягко говоря не ice (скорее плагиат с легким дополнением). К тому же есть учебники которые уже не действительны через год, для чего это делается - чтобы понять много ума не надо. Кто-то хорошо сидит на тендерах по учебникам.
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09.09.2016, 17:28
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