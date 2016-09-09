Кто из казахстанцев может рассчитывать на получение квартиры

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Кто из казахстанцев может рассчитывать на получение квартиры

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил разработать программу жилищного строительства. В Акорде прошло расширенное заседание правительства.

Он отметил, что потребность в жилье среди казахстанцев остается высокой.

"Сразу хочу сказать, бесплатный сыр только в мышеловке. Люди должны понять, что бесплатных денег нет, бесплатных кредитов нет. Квартиру могут рассчитывать иметь те, кто работает, зарабатывает и каждый месяц могут платить процентные ставки банку", - заявил Назарбаев.

Он поручил правительству разработать единую программу жилищного строительства "Нұрлы Жер".

"В новой программе нужно учесть следующее - перенести акценты с прямого финансирования строительства жилья на стимулирование частных застройщиков", - добавил Президент.

Также, по его словам, нужно стимулировать платежеспособный спрос со стороны населения.

"Нужно выработать меры по удешевлению и стимулирования ипотечного кредитования коммерческими банками, включая субсидирование процентной ставки", - сказал Назарбаев. Он отметил, что другим компонентом программы должно стать продолжение строительства жилья через жилстройсбережения.

"При этом строительство кредитного жилья нужно переводить на внебюджетное финансирование, а из бюджета оказывать поддержку только в виде субсидирования для удешевления стоимости кредитов", - отметил Назарбаев.

В завершение заседания он поручил правительству провести уточнение республиканского бюджета на этот год и представить Парламенту.

"На реализацию всего, что я сказал сейчас, приоритетные проекты и мероприятия, необходимо дополнительно выделить 380 миллиардов тенге. Из них 280 на реализацию мер, озвученных мной сегодня, и 100 миллиардов на не менее приоритетные расходы, направленные на обеспечение безопасности, строительства объектов образования, инфраструктуры в Астане и другие", - заключил Глава государства.

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