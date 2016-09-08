Обязать собственников жилья регистрировать квартирантов предлагают в РК

Такая норма предусмотрена в законопроекте по вопросам противодействия экстремизму и терроризму.
В ходе презентации законопроекта РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов сообщил, что собственников жилья за незарегистрированных квартирантов будут штрафовать, передает корреспондент Zakon.kz.
«По линии миграции - устанавливается административная ответственность собственников за проживание в них лиц без регистрации, а также вводятся штрафные санкции», - сказал он, представляя документ депутатам.
Также, по его словам, предлагается увеличить штрафные санкции за проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность.
«Одновременно предлагается сократить срок пребывания без регистрации, за который предусмотрено предупреждение за срок проживания без регистрации до месяца», - проинформировал Р. Жакупов.
Кроме того, он сообщил, что в
«Сегодня у нас не предусмотрено, что этот иностранец подлежит выдворению, то есть он подлежит выдворению, но в общем порядке, мы предлагаем это сделать таким образом: в принудительном порядке после отбытия наказания под контролем соответствующих органов, иностранец, отбывший наказание за совершенное преступление на территории Казахстана, будет незамедлительно выдворен за его пределы с запрещением ему въезда на территорию республики», - пояснил вице-министр МВД.
В то же время заместитель председателя
«В частности, услугодатели будут обязаны отказывать в оказании
Помимо этого, по его данным, в Законах об особом статусе города Алматы, о статусе столицы РК, о миграции населения, о местном государственном управлении и самоуправлении устанавливается компетенция маслихатов на утверждение механизмов регулирования миграционных областях, в городе республиканского значения и столицы по соответствующим типовым правилам, утверждаемым правительством. В свою очередь замглавы
«Также вносятся поправки в Закон о государственной правовой статистике и специальных учетах о праводействии и легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Ими усиливаются функции и полномочия Комитета финансового мониторинга Министерства финансов. Так, Комитет будет проводить финансовый мониторинг операций, имеющей характеристики, соответствующей типологии, схемам, способам реализации преступных доходов и финансируемых терроризма, которые утверждаются этим Комитетом. Кроме того, Комитет наделяется правом доступа к системе информационного обмена правоохранительных, специальных и иных органов, порядок и основания которого определяются совместными нормативно-правовыми актами Генерального прокурора и уполномоченного органа по финансовому мониторингу», - заключил Колкобаев.
Напомним, что сегодня депутатам мажилиса и представителям общественности презентован законопроект по борьбе с терроризмом и
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