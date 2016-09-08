337 тенге составил курс доллара

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337 тенге составил курс доллара

Утренняя сессия KASE завершилась.

По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс доллара при расчетах Т+0 составил 337, 03 тенге. Данная сессия является основной, передает Казахстанская фондовая биржа.

Объем торгов сложился на уровне 29 300 тысяч долларов США.

Между тем, мировая цена нефти марки Brent по состоянию на 11:05 по времени Астаны составила 47, 84 доллара за баррель.

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