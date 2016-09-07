Цены на аренду квартир в Казахстане повысились

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Цены на аренду квартир в Казахстане повысились

В Казахстане арендная плата за благоустроенное жилье повысилась в августе на 0,4%. Такую статистику приводит пресс-служба Миннацэкономики РК.

"В августе 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья снизились на 0,2%, перепродажи благоустроенного и неблагоустроенного жилья - не изменились. Арендная плата за благоустроенное жилье повысилась на 0,4%", - говорится в сообщении.

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.

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