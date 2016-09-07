Рефинансирование проблемных ипотечников хотят продлить в Казахстане

Программу рефинансирования займов «проблемных» ипотечников хотят продлить в Казахстане до 1 декабря 2017 года. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил председатель ОФ «Национальный фонд развития финансовых услуг» Андрей Ли.

«У нас существует программа рефинансирования, которая в 2015 году была принята по поручения президента страны и по мере реализации этой программы возникали определенные проблемы, вначале с КПН и ИПН в дальнейшем стали возникать проблемы по площади, по судебным исполнителям, судебным решениям и эти проблемы в порядке рабочей комиссии решались. На сегодняшний день схема этой программы работает следующим образом есть фонд проблемных займов, который выделяет денежные средства банкам второго уровня и банки после этого должны эти деньги освоить, таким образом, они должны рефинансировать проблемных заемщиков», - сказал Андрей Ли.

По его словам, ранее в программе было заложено, что банки должны были освоить эти денежные средства в течение 9 месяцев, чуть позже были внесены изменения, где сроки освоений вкладов продлили до декабря 2016 года.

«Если посмотреть статистику за август то получается, что на сегодня около 48 миллиардов из 130 миллиардов тенге остались неосвоенными, то есть около 65% суммы было освоено за полтора года существования программы, а тут до конца года остается 3 месяца и еще 48 миллиардов тенге не освоено», - говорит глава фонда.

Помимо этого он сообщил, что в июне в программу были добавлены новые участники - «АФ Ипотека» и АО «Казахстанская ипотечная компания» (КИК). Он отметил, что в фонд поступает много вопросов, когда будет реализована программа рефинансирования именно по линии КИК и другим новым участникам программы.

«Национальный банк нам дал ответ, что деньги для новых участников выделены, но пока на 22 августа заявок от заемщиков эти банки не принимали, что касается КИК, им пока еще деньги не выделили по причине того, что идут согласовательные процедуры. Если даже сейчас им деньги выделят, то до конца освоения этих вкладов остается 3 месяца», - рассказал Андрей Ли.

По озвученной им информации, достаточно активны в данной программе города Алматы, Астана, Южно-Казахстанская, Жамбылская и Восточно-Казахстанская области.

«Наше предложение минимальный срок продлить до 1 декабря 2017 года», - заключил он.