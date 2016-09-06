Осенние скидки объявили на скоростные поезда в Казахстане

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Осенние скидки объявили на скоростные поезда в Казахстане

На скоростные поезда «Тұлпар-Тальго» объявлены осенние скидки.

Как сообщила пресс-служба АО «Пассажирские перевозки», с 10 сентября 2016 года внедряются дополнительные скидки до 40% в соответствии с классами вагонов «Турист», «Бизнес» и «Гранд» на следующие поезда по маршрутам:

На данные поезда действует программа динамического тарифного управления. Она предусматривает изменение стоимости проезда в зависимости от даты покупки билетов и спроса (населенности поездов). Пассажир, приобретающий билеты заранее, имеет возможность купить билет по цене ниже базовой до 35%. (Следует отметить, что ближе к дате отправления поезда и при увеличении спроса стоимость билетов будет расти).

Таким образом, с учетом новых скидок пассажир при предварительной покупке билета получить максимальную скидку до 60 %.

При этом сохраняются действия ранее введеных дисконтных карт на проезд в поездах «Тұлпар-Тальго» которые применяются по следующим категориям:

1) «Кұрмет» – для пожилых людей в возрасте 60 лет и старше, размер скидки составляет 30%;

2) «Жастар» – для молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет, размер скидки – 30%;

3) «Саяхатшы» – для постоянных клиентов 10% до 20%.

4) «Ардагер» – для участников Великой отечественной войны, инвалидов Великой отечественной войны I, II, III группы размер скидки составляет 99%;

5) «Ардагер+» – для лиц, приравненных к участникам и инвалидам Великой отечественной войны всех групп, (в том числе участники локальных войн, ликвидаторы последствий катастрофы наЧернобыльской АЭС и др) размер скидки составляет 50%;

6) «Қамқор» – Для лиц с ограниченной возможностью (инвалиды 1, 2 группы, в т.ч. детства) размер скидки составляет 50%;

7) «Ардақты ана» – для многодетных матерей, имеющих 6 и более детей, обладающих государственными наградами «Күміс алқа» и «Алтын алқа» размер скидки составляет 30%.

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Малинка
Осенний поцелуй,после жаркого лета!
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06.09.2016, 17:15
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