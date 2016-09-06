Актюбинская молодежь может получать кредиты на любой вид бизнеса

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Актюбинская молодежь может получать кредиты на любой вид бизнеса

Молодые бизнесмены Актобе, в возрасте до 29 лет, теперь могут получить кредиты на любые виды бизнеса под 8,3 процента.

Ранее такое условие действовало только для предпринимателей из села. Для предпринимателей из Актобе обязательным условием было соответствие приоритетным видам бизнеса.

- Правлением Фонда «Даму» на основе ходатайства управления предпринимательства области внесены изменения в программу. Теперь под 8,3 процента без отраслевых ограничений кредиты выдаются всем предпринимателям Актюбинской области в возрасте до 29 лет, - говорит главный менеджер филиала фонда «Даму» Айнагуль Байдаулетова.

Кредиты залоговые, сумма кредита для стартового бизнеса составляет до 20 млн.тенге. Кредиты выдаются через 3 банка – Народный банк, РБК bank и Банк Центр кредит. В качестве залога может выступать депозит в размере 15 процентов от суммы кредита, на оставшиеся 85 процентов Фонд «Даму» готов предоставить гарантию банку.

Для справок и консультаций обращаться в филиал фонда Даму: пр-т Абилкаир хана 51-1, тел.: 703-808.

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