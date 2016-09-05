Около 10 млрд тенге выделено на подготовку к отопительному сезону

На эти средства отремонтируют 77% объектов от запланированного объема.

По данным областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, на мероприятия по подготовке к отопительному периоду, за счет собственных средств предприятий и местного бюджета, предусмотрено 9,6 млрд. тенге. На эти средства будут отремонтированы 445 котельных, почти 730 км. коммунальных сетей, свыше 1600 социальных объектов, произведен текущий ремонт кровли и инженерных сетей подвальных помещений 1 780 жилых домов, сообщили в пресс-службе акимата.

Также разработан План мероприятий на 2016-2017 годы, согласно которому отопительная система 104 социальных объектов районов области будут переведены на природный газ. В частности, до конца года на природный газ будут переведены котельные 52 социальных объектов 14 сельских населенных пунктов Мартукского, Хромтауского, Иргизского, Айтекебийского, Уилского, Мугалжарского, Каргалинского и Алгинского районов.

Для бесперебойной работы котельных в осенне-зимний период заключен договор с АПФ АО "КазТрансГазАймак" на поставку газа объемом 28 367,6 тыс.м3, планируется сделать запас 40,9 тыс. тонн твердого топлива и 5,8 тыс.тонн дизельного топлива.

"Осталось немного времени. Необходимо принять все меры для того, чтобы встретить и провести отопительный сезон без сбоев. Готовность к отопительному сезону социальных объектов и организаций ЖКХ должна быть стопроцентной", - заключил аким области.