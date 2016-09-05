Актюбинцам погасили задолженность по зарплате на 408 млн тенге

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Актюбинцам погасили задолженность по зарплате на 408 млн тенге

Власти Актюбинской области взяли на особый контроль ситуации по сокращению работников на предприятиях и фактах несвоевременной выплаты заработной платы.

На совещании в акимате обсудили вопросы, касающиеся трудовых отношений. Также, их постоянно рассматривают на заседаниях антикризисного штаба, трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений.

В ходе проверок выявили, что основная масса нарушений связана с ущемлением прав работников со стороны работодателей в оплате труда, а также задержек выплаты зарплаты.

Всего с начала 2016 года совместными действиями с органами прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате на сумму 408 млн. тенге. Чаще всего выявляются нарушения трудового законодательства и факты ущемления прав наемных работников в сфере малого бизнеса.

Также, в регионе проводится работа по обеспечению занятости населения.

Согласно Комплексному плану, в этом году будет трудоустроено 19262 человека, 17617 из которых уже получили рабочие места. В рамках программы развития регионов 1132 актюбинца привлечены к реализации 152 проектов, 5201 - трудоустроен на новые рабочие места.

В рамках программы "ДКЗ-2020" региону выделено 7,2 млрд тенге, 4,2 млрд тенге из которых уже освоено. Более 1000 жителей сельских населенных пунктов воспользовались кредитами на сумму 3 млрд тенге на развитие предпринимательства.

За счет средств местного бюджета 1300 человек трудоустроены на социальные места, 1349 - направлены на молодежную практику, 6627 – на временные общественные работы, 34 человека на переподготовку.

Проведено более 30 ярмарок вакансий, по результатам которых 838 человек нашли постоянную работу, 898 направлены на общественные работы, 191 на молодежную практику, 215 – социальные рабочие места.

Учитывая данный положительный опыт, аким области поручил проводить ярмарки ежемесячно и в районах области.

"Необходимо принять все меры по освоению средств, которые выделяются из бюджета специально на эти цели. Нужно максимально использовать государственные программы и создавать рабочие места. Сегодня нет серьезных причин для сокращения кадров, экономика стабилизируется. Наша основная задача - максимально поддержать население области", - сказал в завершение совещания Бердыбек Сапарбаев.

Для недопущения социальной напряженности в трудовых коллективах, работа по выявлению и устранению нарушений трудового законодательства будет усилена.

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