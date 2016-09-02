Казахстанские интернет-магазины предложили создавать на базе китайских электронных платформ

Казахстан предлагает создать совместно с Китаем электронную торговую платформу.

«Для нас важен ваш инновационный опыт связи с мировой торговлей, создания международных каналов движения товаров и услуг. Поэтому нам необходимо создать электронную торговую платформу полного цикла, куда могут интегрироваться транспортная система, таможенные службы и сухие порты. В тесном сотрудничестве также должны работать почтовые компании двух стран», – подчеркнул первый заместитель Премьер-Министра РК Бакытжан Сагинтаев в ходе встречи с председателем правления JUMORE E-commerce Co., Ltd Лу Хунсянем в Ханчжоу (КНР).

Первый заместитель Премьер-Министра РК отметил, что необходимо открытие казахстанских интернет-магазинов на базе китайских электронных платформ.

«Подобные магазины могут быть созданы как частными лицами, так и государством. К примеру, портал по продаже экологически чистых сельхозпродуктов, откуда любой китайский гражданин либо предприниматель без посредников мог бы заказать нужный ему товар. Мы знаем, что ряд казахстанских товаров имеет положительные отзывы в Китае. В частности, кондитерские изделия, питьевая вода, пчелиный мед. Однако в силу отсутствия электронного канала мы пока не можем обеспечить эффективный доступ для китайских потребителей», – подытожил Сагинтаев.

Он выразил надежду на участие JUMORE в практической реализации сотрудничества РК – КНР в области электронной коммерции, оказания содействия по продвижению экспорта казахстанской продукции, а также инвестиционного сотрудничества.