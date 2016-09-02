Почти на 20% в Казахстане подорожала водка

Цены на водку в августе в среднем по РК выросли за год на 19,5 процента, сообщается в обзоре аналитической службы Energyprom.kz. Самые высокие расценки на алкоголь отмечены в Астане и Шымкенте.

Наиболее высокая цена среди крупных городов и мегаполисов РК отмечена в Астане - в среднем 2 654 тенге за литр, плюс 23,1 процента за год. В Шымкенте литр водки стоит 2 481 тенге, плюс 9,4 процента за год. Наиболее низкая цена в Талдыкоргане (1 727 тенге за литр, плюс 5,6 процента за год).

В Актобе цена на водку выросла на 6%: в прошлом году в среднем литр водки можно было купить за 1706 тенге, а в этом году водка стоит 1809 тенге.

Инфографика: Еnergyprom.kz

Сообщается, по итогам семи месяцев значительно выросло производство алкогольных напитков. За январь-июль было произведено 3,3 миллиона литров коньяка - это на 17,2 процента больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Выпуск виноградного вина и сусла увеличился на 8,3 процента, до 15,9 миллиона литров, из которых 1 миллион литров - игристое вино. Объемы производства водки за год увеличились на 3,6 процента, до 16,5 миллиона литров. Еще на 2 процента - до 298,9 миллиона литров - увеличился выпуск пива. Спад отмечен только в сегменте ликеров - минус 52,2 процента, до 1,1 миллиона литров.

Инфографика: Еnergyprom.kz

Выпуск безалкогольных напитков, напротив, упал во всех сегментах: минеральной и газированной воды - на 12,7 процента, прочих - на 11,6 процента.

Отмечается, что производство напитков входит в приоритетные отрасли ГПИИР на 2015-2019 годы.