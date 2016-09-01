Услуги актюбинских детсадов за год подорожали на 2%

Самый значительный рост цен на услуги дошкольных учреждений за год зафиксирован в Таразе - на 41,1 процента, сообщает Ranking.kz. В среднем по республике цены повысились на 9,8 процента.

Средние цены в июле 2016 года составили 738 тенге за одно посещение. Дороже всего стоили подобные услуги в Астане (1,7 тысячи тенге за посещение, рост в 33,3 процента за год), Алматы (1,6 тысячи тенге за посещение, плюс 13,2 процента за год) и Актау (863 тенге за посещение, плюс 16,5 процента за год).

Дешевле всего одно посещение обошлось родителям малышей в Жезказгане (457 тенге, как и годом ранее) и Атырау (509 тенге, рост на 4,7 процента за год).

Актюбинские родители в прошлом году платили за одно посещение ребенка в детсад 643 тенге, а в этом году стоимость выросла на 2 процента и составила 656 тенге.

В целом за I квартал 2016 года организациями дошкольного воспитания и обучения было оказано услуг на 55,9 миллиарда тенге - на четверть больше, чем в I квартале 2015 года. Из них 77,8 процента (43,5 миллиарда тенге) - за счет бюджета, 22 процента (12,3 миллиарда тенге) - за счет населения и всего 0,2 процента (109,6 миллиона тенге) - за счет предприятий.

Отметим, на рынке доминируют государственные организации. Они оказали 76,5 процента услуг. 23,4 процента услуг оказаны частными организациями и всего 0,1 процента (на 65,7 миллиона тенге) - иностранными. В целом по итогам 2015 года в стране работало 8 834 дошкольных учреждения, которые посещало 758,8 тысячи детей (оба показателя выросли на 4,3 процента в сравнении с 2014 годом). 2 844 организации действовали в городах (их посещали 428,2 тысячи дошкольников) и еще 5 990 - в сельской местности (в них обучались 330,6 тысячи детей).